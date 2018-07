Dillashaw hạ gục Garbrandt để giành đai hạng Gà

T.J. Dillashaw đã có một chiến thắng đầy cảm xúc trước nhà vô địch hạng Gà Cody Garbrandt tại sự kiện UFC 217 ở New York sáng qua, một chiến thắng knock-out sau 2 phút 41 giây ở hiệp 2.

Chiến thắng đã giúp Dillashaw giành lại đai vô địch mà anh đã đánh mất vào tay Dominic Cruz vào năm 2016.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá cân băng với việc Dillashaw nỗ lực tung nhiều cú đá về phía Garbrandt, trong khi vẫn rất thận trọng với những đón tấn công chớp nhoáng từ nhà đương kim vô địch.

Nhưng Garbrandt vẫn biết cách khiến Dillshaw ngã xuống bằng một cú đấm chất lượng ngay trước tiếng chuông kết thúc hiệp đấu, qua đó khiến đối thủ phải loạng choạng trên đường trở lại góc đài của mình.

The hooks have found homes tonight in the title fights ?@TJDillashaw #UFC217 pic.twitter.com/BXNj4lwY79

— UFC (@ufc) November 5, 2017