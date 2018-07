Toro Rosso công bố đội hình tay đua mùa giải 2018

Pierre Gasly và Brendon Hartley sẽ thi đấu cho Toro Rosso vào năm 2018, đội đua đã xác nhận thông tin này.

Thông tin này cũng không mấy bất ngờ sau khi cả Gasly và Hartley đều được Toro Rosso chiêu mộ sau khi Carlos Sainz sang Renault và Daniil Kvyat rời khỏi chương trình đào tạo tay đua của Red Bull.

Gasly – nhà vô địch GP2 2016 – lần đầu ra mắt với Toro Rosso tại chặng đua Malaysia trong khi Hartley được trao nhiệm vụ chỉ ba tuần sau đó tại GP nước Mỹ.

Very happy to confirm that I'll race for @ToroRossoSpy in 2018 for my first @F1 season. Thanks to all who made it possible!!! #F1 pic.twitter.com/sNJok4XTpB

“Chúng tôi rất vui khi Red Bull sớm xác nhận Pierre và Brendon sẽ là tay lái chúng tôi trong năm 2018”, ông chủ đội đua, Franz Tost, nói.

“Trong giai đoạn cuối của mùa giải này, họ đã chứng tỏ bản thân đã sẵn sàng đua ở F1, nhanh chóng nắm bắt được chiếc xe, thể hiện những màn trình diễn tốt và luôn chứng tỏ được tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách.

“Chúng tôi đã thực sự ấn tượng bởi sự thích nghi nhanh chóng của cả hai.”

“Tôi chắc chắn họ sẽ tiếp tục tiến lên và chiến đấu để giành về những kết quả tốt cùng với đội đua.”

Brendon got his first taste of #F1 with the Red Bull family in 2008 as a test driver. Two World Endurance Championships and a 24 Hours of Le Mans victory later, he'll complete our 2018 driver line-up!

Read his full quote on https://t.co/VypeUKqXWM ? pic.twitter.com/NVag1iXyhX

— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) November 16, 2017