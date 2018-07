Kovalev giành lại đại vô địch WBO với chiến thắng KO

Sergey Kovalev đã có chiến thắng ấn tượng trước Vyacheslav Shabranskyy qua đó giành lại đai vô địch WBO hạng nặng.

Trong màn so găng đầu tiên của Kovalev sau thất bại hồi tháng Sáu trước Andre Ward, tay đấm người Nga đã giành lại chiếc đai mà anh từng đánh mất vào tay của đối thủ người Mỹ.

Đó là lời khẳng định đanh thép tới từ võ sỹ 34 tuổi trên sàn đấu Madison Square Garden tại New York sau khi có đến 3 lần khiến Shabranskyy ngã xuống sàn trước khi khẳng định chiến thắng một cách tuyệt đối.

Shabransky came into this fight like a guy who was giving to go zero respect to Kovalev because he was coming off a KO loss. And he paid dearly for it in round 1

