Ancajas bảo vệ thành công đai vô địch

Jerwin Ancajas đã bảo vệ thành công đai vô địch thế giới IBF hạng siêu ruồi sau chiến thắng dễ dàng trước Jamie Conlan tại võ đài Belfast’s SSE vào rạng sáng Chủ nhật.

Tay đấm người Philippines đã khiến Conlan nhận thất bại sau 6 hiệp đấu với một màn trình diễn áp đảo, trong đó có vài lần khiến kẻ thách thức đai vô địch mấy lần nằm sàn.

Ancajas đã liên tục nhắm vào thân người của tay đấm đến từ Ulster và khiến Conlan gặp tổn thương nặng trước khi trọng tài quyết định dừng trận đấu và xác định chiến thắng dành cho võ sĩ người Philippines, đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp anh bảo vệ thành công đai vô địch

Ancajas đã có khởi đầu mạnh mẽ hơn. Conlan đã phải quỳ một gối xuống sàn đấu trong hiệp một, mặc dù nguyên nhân gây ra tình huống này không thể xác định rõ ràng là do một cú đấm hay võ sĩ này đã gặp một chấn thương ở chân.

Dù vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng Conlan phải chịu thêm một vết cắt khiến đuôi mắt trái chảy máu trong hiệp hai sau khi nhận một loạt cú đấm vào đầu.

Conlan liên tục ngã xuống sàn trong hiệp ba và bốn sau khi nhận những cú đấm rất mạnh từ Ancajas vào người của mình, tay đấm đến từ Philippines đã cho thấy sự vượt trội về mọi mặt.

Nhà vô địch đã bị tước mất một điểm trong hiệp năm vì tung ra một cú đấm dưới thắt lưng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến phong độ của anh khi tay đấm này tiếp tục giáng một cơn mưa đòn xuống Conlan trước khi trọng tài quyết định dừng trận đấu khi kẻ thách thức đai vô địch có lần thứ 4 quỵ xuống sàn trong 6 hiệp đấu.

Trong một diễn biến khác, Zolani Tete đã có một trong những chiến thắng bằng knock out nhanh nhất lịch sử quyền anh sau khi đánh bại Siboniso Gonya bằng cú đấm đầu tiên của mình, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà WBO.

