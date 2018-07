Jedinak giúp bầy Kangaroo giành vé đến World Cup 2018

Mile Jedinak đã bất ngờ lập được cú hat-trick cho tuyển Úc trong trận thắng Honduras 3-1 cách đây vài giờ, qua đó giúp “Socceroos” giành được một suất đến World Cup 2018.

Sau hiệp một không bàn thắng trên sân ANZ, Jedinak phá vỡ thế cân bằng tám phút sau giờ nghỉ giữa hiệp với pha sút phạt bị đổi hướng từ cự ly 18 mét, dù bàn thắng này nhiều khả năng sẽ được tính là pha phản lưới nhà của Henry Figueroa.

Cầu thủ 33 tuổi sau đó nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà khi ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 72, trước khi thực hiện thành công thêm một quả penalty khi trận đấu còn năm phút để ấn định chiến thắng cho tuyển Úc.

Alberth Elis đã gỡ lại một bàn khi anh chọc thủng lưới Úc ở những phút bù giờ, dù vậy nó chỉ là một bàn danh dự trong một ngày mà Honduras bị áp đảo hoàn toàn ở Sydney.

Kết quả này cùng với trận hòa không bàn thắng ở San Pedro Sula đồng nghĩa Úc giành được thắng lợi với tổng tỉ số 3-1 ở trận play-off liên lục địa và giành một vé đến Nga năm 2018. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp họ có mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.

Với những trận đấu thiếu thuyết phục ở giai đoạn vòng loại, tuyển Úc cần phải cải thiện rất nhiều nếu như họ muốn ít nhất vượt qua được vòng bảng ở mùa hè năm sau.

Tuy nhiên, với nguy cơ bị loại, Úc chính là đội giữ được sự tập trung với lối chơi kỉ luật và hợp lí – mặc dù đội cũng cần đến sự tỏa sáng bất ngờ để thành công.

Tương tự như lượt trận lượt đi diễn ra vào thứ sáu tuần trước, không có nhiều pha bóng đáng chú ý trong 45 phút đầu trận khi đội chủ nhà kiểm soát thế trận nhưng lại không thực sự đe dọa khung thành của Denis Escober.

Aaron Mooy có một cú sút phạt nhanh đưa bóng vào khu vực 5 mét 50 sau 13 phút, và sau khi bóng đi qua một biển người trong vòng cấm mà không ai có thể kết nối , Escober đã phải rất cảnh giác để đẩy bóng ra trước mặt anh.

It's time for the @Socceroos to take on the world. pic.twitter.com/sbPU32SAEP — Caltex Socceroos (@Socceroos) November 15, 2017

Tom Rogic là người tiếp theo có cơ hội tám phút trước giờ nghỉ, khi anh nhận bóng ở vị trí thuận lợi sau pha phối hợp tốt bên cánh trái của Tim Cahill và Aziz Behich, nhưng cú dứt điểm một chạm của anh lại đi đúng vào vị trí của Escober.

Dù vậy, bàn mở tỉ số cuối cùng cũng đến ở phút 53 khi Rogic bị truy cản trái phép bởi Bryan Acosta ở rìa vòng cấm.

Khi mọi người đều tưởng Rogic hoặc Mooy sẽ bước lên chấm đá phạt, Jedinak lại là người thực hiện nó. Tưởng chừng như cú dứt điểm vô hại của anh sẽ bay ra ngoài – Figueroa đã không may khi đứng ngay đường đi của bóng và để bóng đập người đổi hướng vào lưới trong sự bất lực của Escober.

Năm phút sau, Cahill suýt nữa đã nâng tỉ số lên 2-0 khi cú đánh đầu của anh từ quả tạt của của Rogic lại dội trúng xà ngang, dù sau đó không gì có thể từ chối bàn thắng cho tuyển Úc ở phút 72.

Một lần nữa, may mắn đã không mỉm cười với Honduras khi đường căng ngang tầm thấp đã bị đập người Johnny Palacios chuyển hướng rồi trúng vào tay của Acosta, trọng tài Nestor Pitana đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét.

Nếu như bàn thắng đầu tiên có sự trợ giúp của thần may mắn, lần này Jedinak đã tự tin thực hiện thành công quả phạt đền trong sự đổ người bất lực của Escober.

Tới thời điểm này, 77.000 cổ động viên trên sân ANZ đều đã đứng dậy ăn mừng, nhất là khi những gì Honduras làm được trong 160 phút trước đó cho thấy khả năng lội ngược dòng của đội khách là gần như bất khả thi.

Thay vào đó, “Socceroos” mới chính là đội tiếp tục áp đảo và khi Robbie Kruse bị đốn ngã trong vòng cấm bởi Johnny Palacios sau khi thoát xuống qua hàng hậu về đối phương, dĩ nhiên Jedinak là người được chọn để hoàn tất cú hat-trick của mình.

85' GOAL! 3-0 @Socceroos (3-0 on agg) Jedinak does it again by scoring from the spot kick. It's game over now!#AUSvHON #WCQ2018 pic.twitter.com/hulVtTf28K — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) November 15, 2017

Chiến thắng của đội nhà đã không được trọn vẹn khi cuối trận, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn từ quả phạt góc, Elis đã tận dụng cơ hội để lập công từ cự li gần.

Nhưng bàn thắng đó cũng không còn nhiều ý nghĩa. Khi trọng tài Pitana thổi còi kết thúc trận đấu vài phút sau đó, cả SVĐ tràn ngập niềm vui sướng khi người Úc ăn mừng cho lần thứ năm được tham dự đấu trường World Cup.

AUSTRALIA: Mathew Ryan, Bailey Wright, Trent Sainsbury, Matthew Jurman, Mathew Leckie, Mile Jedinak, Mark Milligan (James Troisi 89’), Aziz Behich, Tom Rogic (Robbie Kruse 77’), Aaron Mooy, Tim Cahill (Tomi Juric 66’).

HONDURAS: Donis Escober, Brayan Beckeles, Johnny Palacios, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Emilio Izaguirre (Henry Figueroa 42’, Mario Martinez 73’), Jorge Claros, Bryan Acosta, Alberth Elis, Romell Quioto (Eddie Hernandez 75’), Anthony Lozano.