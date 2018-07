Infantino: World Cup 2026 sẽ được đăng cai ‘công bằng’ và ‘minh bạch’

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tuyên bố rằng quá trình giành quyền đăng cai cho World Cup 2026 sẽ là một trong những lần tổ chức “minh bạch” và “công bằng” nhất của thể thao thế giới.

FIFA đang cố gắng gây dựng lại hình ảnh của mình sau khi quá trình giành quyền đăng cai sau năm 2010 đã chứng kiến Nga giành được tấm vé tổ chức World Cup mùa hè này và mùa giải năm 2022 ở Qatar cũng bị chỉ trích dữ dội là tham nhũng.

“Tôi đố ai có thể chỉ ra một tổ chức tiến hành được một đợt đấu thầu công bằng, khách quan và minh bạch như FIFA đang thực hiện cho FIFA World Cup 2026,” Infantino nói trong một tuyên bố.

“FIFA bị chỉ trích nặng nề vì quá trình tiến hành lựa chọn đội chủ nhà trong quá khứ; nghĩa vụ của chúng tôi là học hỏi từ điều này và không để cho bất kỳ nghi ngờ hoặc sự chủ quan nào xảy ra lần nữa. Đây là những bước cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi không bao giờ quay lại “con đường cũ.”

Infantino confirms the 2026 World Cup vote will be an "open vote" and details of each voters pick will be published immediately on FIFA's website. Some members wanted a closed vote.

— tariq panja (@tariqpanja) March 16, 2018