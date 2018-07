Gianfranco Zola: Lỡ hẹn World Cup có thể giúp đội tuyển Ý

Cựu danh thủ người Ý Gianfranco Zola cho biết sẽ không có gì quá khủng khiếp nếu đội tuyển Ý thất bại trong việc giành vé dự World Cup năm sau.

Kết quả bốc thăm đã đưa Azzurri gặp gỡ Thụy Điển tại vòng playoffs để cạnh tranh cho tấm vé đến Nga vào mùa hè năm sau, nhưng cựu chân sút của Chelsea lại nghĩ rằng đội bóng quê nhà của anh cần nhận một cái tát thật đau để thức tỉnh.

