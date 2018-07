Những bộ đôi tấn công ăn ý nhất Ngoại hạng Anh

Premier League đã chứng kiến nhưng cặp đôi tấn công thành công trong những năm qua, những người đã chuyển hóa các bàn thắng của mình thành cúp vô địch.

Vậy đâu là những cặp đôi ăn ý nhất trong mùa giải này?

Mo Salah và Roberto Firmino: 43 bàn thắng, 16 kiến tạo

Bộ đôi của Liverpool chỉ mới được kết hợp trong mùa giải này nhưng họ đã tạo ra nhiều bàn thắng hơn bất cứ sự kết hợp nào. Salah đã là một luồng sáng mới kể từ khi chuyển từ Roma sang Anfield. Anh gần như lập công trong mỗi trận đấu – thống kê về mặt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Firmino, mặt khác, đã có 14 bàn thắng và đang trên con đường vượt qua con số 16 bàn mà mình lập được từ mùa giải 2013-14 khi còn ở Hoffenheim. Firmino đã góp một tay (hoặc một chân) vào ba bàn thắng của Salah, trong khi cầu thủ người Ai Cập đã có bốn pha kiến tạo cho cầu thủ Brazil. Phải chăng họ chính là Ian Rush và Kenny Dalglish thời hiện đại?

