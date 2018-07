Ibrahimovic: Tôi trở lại để vô địch giải Ngoại Hạng

Tiền đạo của Manchester United Zlatan Ibrahimovic vừa cho biết anh đã quyết định tái ký hợp đồng với Quỷ đỏ để giành chức vô địch Premier League mùa này.

Chân sút người Thụy Điển đã ghi đến 28 bàn sau 46 trận trên mọi đấu trường mùa trước, trước khi phải kết thúc mùa giải sớm vì gặp chấn thương dây chằng đầu gối vào tháng 4.

Cầu thủ 36 tuổi đang có nhiều động lực hơn bao giờ hết để trở lại thi đấu cho đoàn quân của Jose Mourinho một lần nữa, khi anh muốn giúp họ vô địch giải Ngoại Hạng.

I never left, I just upgraded my number @ManUtd pic.twitter.com/lgSviWHzei

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 7, 2017