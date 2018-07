Leicester lý giải nguyên nhân sa thải HLV Shakespeare.

Leicester City cho biết, họ buộc phải nói lồi chia tay với HLV Craig Shakespearce sau khi cảm thấy ông không còn khả năng thực hiện lời hứa ban đầu với CLB.

Shakespeare đã thay thế HLV Claudio Ranieri ngồi vào chiếc ghế nóng của Bầy cáo khi đội bóng cũng nằm trong tình cảnh tương tự với 6 trận không thắng mùa trước. Sau đó ông dẫn dắt CLB tiến đến tứ kết Champions League và trụ hạng thành công.

Nhưng chỉ 4 tháng sau khi vào bảng hợp đồng 3 năm, nhằm gắn bó với CLB lâu dài, ông đã phải ra đi khi đội bóng đang xếp thứ 3 từ dưới đếm lên tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Phó chủ tịch của CLB Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha giải thích rằng: “ Craig là 1 HLV tuyệt vời với Leicester City – trong suốt nhiệm kỳ của mình dưới cương vị trợ lý HLV hay bắt đầu đón nhận thử thách và cùng CLB vượt qua khó khăn trong vai trò HLV trưởng vào tháng 2. Sự cống hiến của ông ấy cho CLB và những gì ông ấy đã làm trong thời kỳ thành công nhất của lịch sử đội bóng là vô cùng to lớn”.

“Tuy nhiên, lời giao ước ban đầu với chúng tôi khi Craig lên cầm quyền đã không thể thực hiện được, và minh chứng rõ ràng nhất là kết quả của CLB trong vài tháng vừa qua. Chính điều đó khiến ban lãnh đạo rất tiếc phải đưa ra một sự thay đổi để giúp đội bóng tiến lên phía trước. Lựa chọn 1 sự thay thế phù hợp hơn với mục tiêu dài hạn của đội bóng, kỳ vọng của người hâm mộ, ban lãnh đạo và các ông chủ”.

“ Craig đang và vẫn sẽ là 1 gương mặt được yêu thích, được tôn trọng như 1 biểu tượng tại Leicester City và sẽ luôn được chào đón khi trở lại sân King Power trong tương lại, kể cả tư cách là 1 chiến lược gia hay 1 người bạn của CLB”.

Ông tiếp tục cho biết “ CLB sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm nhằm xác định, bổ nhiệm vị thuyền trưởng tiếp theo và sẽ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vấn đề nay cho đến thời điểm thích hợp”

Michale Appleton sẽ trở thành HLV tạm quyền bên cạnh sự giúp đỡ của các trợ lý Mike Stowell và Adam Sadler cho đến khi người thay thế được công bố.

