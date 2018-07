Ăn mừng thái quá, võ sĩ bị xử thua dù đã hạ knock-out đối thủ

Có nhiều cú knockouts và quyết định xử thua đầy bất ngờ đã diễn ra trong các sự kiện MMA khu vực vào đêm thứ Sáu, nhưng điều đáng chú ý nhất lại không phải là một đòn kết thúc.

Điều đáng lưu tâm nhất lại là một quyết định xử thua là kỳ nhất trong sự kiện LFA 36 tại California.

Trong trận đấu hạng nặng giữa Drew Chatman và Irvins Ayala, võ sĩ có biệt danh “The Honorable” gần như đã có thể bỏ túi chiến thắng chung cuộc khi Ayala tự khiến bản thân dính đòn knockout khi va thẳng mặt vào đầu gối của Chantman trong một tình huống nỗ lực hạ đo ván đối thủ.

Tình huống đó đã có thể trở thành một trong những đòn kết thúc hài hước nhất trong lịch sử MMA ngay ở thời điểm đó. Tuy nhiện mọi thứ còn trở nên lạ kỳ hơn khi Chatman quyết định ăn mừng bằng màn nhào lộn điệu nghệ, nhưng lại sử dụng cơ thể gần như đã tê liệt của Ayala làm bàn đạp.

So this happened after we went off air from #LFA36 last night. Thoughts? pic.twitter.com/WNlrNA9Za1

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) March 24, 2018